Футбольный комментатор, капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на инцидент с избиением арбитра Никиты Данченкова Романом Широковым.

«Ребят, состояние абсолютной опустошенности. И шока. У всей команды. Поэтому постараюсь объясниться простыми словами — от всей сборной «Матч ТВ», как капитан», — написал Шнякин в своем «Инстаграме», подчеркнув, что поступку Широкова нет оправданий.

По словам Шнякин, этот кошмарный эпизод ввел каждого на поле в ступор, такого не должно происходить ни в спорте, ни в жизни.

«Мне стыдно и мне безумно жаль, что такое произошло на классном турнире, придуманном Германом и его окружением», — отметил комментатор, принеся извинения судье, а также команде соперника и организаторам турнира «Кубок Селебрити».

«Мы примем любое решение по участию команды на турнире. Оно в любом случае будет справедливо. Спасибо за понимание. Всем мира и крутой, страстной, но чистой игры», — заключил Шнякин.