Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о судейских скандалах в матчах с участием московского «Спартака».

По мнению Орлова в эфире «Радио Зенит»., сейчас у «Спартака» случилась черная полоса. «Я думал, что Газизов придёт и снимет эту порчу, связанную с судейскими ошибками. Но нет. Какое-то невезение, что-то всё время происходит», — заявил специалист, отметив, что фортуна улыбается сильнейшим.

Комментатор добавил, что существует и пограничное состояние — когда ошибка может случиться, а может и не случиться. «В футболе многое зависит от пустячка», — сказал Орлов.

Напомним, Шамиль Газизов стал гендиректором «Спартака» летом 2020 года. В первом же туре в матче «Спартака» случился скандал с сомнительным пенальти, главный арбитр Василий Казарцев был отстранен от судейства.