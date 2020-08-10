Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на новость о том, что бывший президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Евгений Юрченко до ноября будет находится на своем посту.

«ВФЛА — это цирк, а Евгений Юрченко и его команда — главные в нем артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушел в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чем не бывало», — заявила Ласицкене в интервью порталу РИА Новости.

По мнению Ласицкене, эти люди позорят российскую легкую атлетику и не должны быть в федерации. Также легкоатлетка отметила, что дата новых выборов президента ВФЛА показывает неадекватность президиума: в декабре состоится важный для ОИ-2021 совет World Athletics, а Россия потеряла уже полугода с нынешним руководством и потеряет еще несколько месяцев.