Главные новости дня за 10 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Широков ударил судью на Кубке Селебрити за то, что ему сделали замечание

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Широков побил судью во время матча любительского футбольного турнира. Во время игры на турнире «Кубок Селебрити» футболист не сдержался после того, как судья матча Никита Данченков сделал ему замечание за мат на поле. Арбитр получил удар в лицо, упал на землю, а Широков пытался его добить. После матча Данченкову вызвали скорую.

Федун не снимет «Спартак» с чемпионата России. Его убедил Дюков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообщался с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и отговорил его снимать команду с чемпионата России. По информации «РБК-Спорт», в ходе диалога Федун выразил недовольство судейством в матчах «Спартака», а Дюкову удалось отговорить владельца клуба от поспешного решения.

Трусова представила отрывок новой произвольной программы под «Ромео и Джульетту»

Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Александра Трусова представила отрывок произвольной программы для нового сезона. Видео отрывка с новой программой опубликовал в своем «Инстаграме» тренер спортсменки Евгений Плющенко. Первая часть программы исполняется под «Kissing You» Крейга Армстронга, вторая часть — под «Gentle Night» Абеля Корженевски, а заключительная часть — под «Montague and Capulets» Ричарда Клейдермана. Все эти саундтреки использовались в разных экранизациях «Ромео и Джульетты».

«Урал» дома уступил «Динамо» в первом туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение в первом туре нового розыгрыша Тинькофф-Российской Премьер-лиги от московского «Динамо». Игра на «Екатеринбург-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме счет открыл нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье, на 39-й минуте передачу на него отдал Себастьян Шиманьски. Во втором тайме преимущество «Динамо» увеличил Сильвестр Игбун, голевая передача снова на счету Шиманьски.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, победив «Байер«

Миланский «Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв леверкузенский «Байер».Игра прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды. Счет в матче открыл на 15-й минуте Николо Барелла. На 21-й минуте «Интер» удвоил преимущество благодаря мячу Ромелу Лукаку, передачу на которого отдал Эшли Янг. Затем на 24-й минуте счет сравнял Кай Хавертц, замкнув передачу Кевина Фолланда.