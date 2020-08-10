Миланский «Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв леверкузенский «Байер».

Игра прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды. Зрителей на матче не было.

Счет в матче открыл на 15-й минуте Николо Барелла. На 21-й минуте «Интер» удвоил преимущество благодаря мячу Ромелу Лукаку, передачу на которого отдал Эшли Янг. Затем на 24-й минуте счет сравнял Кай Хавертц, замкнув передачу Кевина Фолланда.

Отметим, в ворота «Байера» дважды назначали пенальти, однако судья отменял одиннадцатиметровые удары после личного просмотра видеоповтора.

В полуфинале «Интеру» придется сыграть с победителем пары «Базель» — «Шахтер», эта игра состоится завтра, 11 августа.