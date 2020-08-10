Петербургский «Зенит» сегодня, 11 августа, сыграет первый матч сезона в Российской Премьер-лиге. Команде Сергея Семака предстоит сразиться с волгоградским «Ротором».

Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Главный арбитр матча Алексей Матюнин. Помогать ему на линиях будут Николай Еремин и Алексей Елеференко. Резервный арбитр встречи — Игорь Панин, поскольку Евгений Кукуляк был заменен из-за сомнительного теста на коронавирус.

Последний раз эти команды встречались друг с другом в 2004 году в рамках Российской Премьер-лиги: в обоих встречах чемпионата России победу одержал «Зенит».

Пока в первом туре РПЛ победы одержали ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».