Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о роли воспитанников в команде.

По словам Семака, он заинтересован в том, чтобы в «Зените» играли воспитанники академии и местные футболисты, и чем больше, тем лучше, но главное, чтобы они были сильнее тех, кто играет на их позициях или как минимум не слабее.

Тренер отметил, на ситуацию влияет лимит, так как сейчас у многих клубов есть обойма из 14-15 игроков, а дальше уже добирают молодыми игроками, которые будут тренироваться в команде и получат свой шанс.

Семак добавил, что клуб должен четко ставить задачи – или тебе нужен результат, или тебе нужно по-другому двигаться, выбирать абсолютно другой путь развития.

«Для себя лично я пока не слышал заявлений клуба, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков», — сказал Семак, слова которого приводит «Россия-24».

Ранее Семак сообщил, что один из футболистов команды сдал положительный результат на коронавирус.