Семак о поступке Дзюбы и Азмуна: Это не делает плюс нашей команде

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о скандальной ситуации, связанной с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

По словам Семака, он согласен, что многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться, но мы сейчас живем в такое время, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес. Он отметил, очень много болельщиков следят через интернет, и отсюда такое освещение жизни команды.

Тренер добавил, по его мнению, есть святая святых – и семьи и футбольного клуба, – куда не всегда нужно допускать людей с камерами и телефонами.

«Этот поступок – сам поступок и то, что выложили в интернет – не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения», — сказал Семак, слова которого приводит «Россия-24».