Бывший полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, 28-летний хавбек близок к переходу в «Сочи».

Отметим, этим летом Меркель стал свободным агентом.

Ранее Меркель защищал цвета итальянских «Милана», «Дженоа», «Удинезе», английского «Уотфорда», швейцарского «Грассхоппера», немецкого «Бохума» и австрийской «Адмиры».

До 2011 года Меркель выступал за юношеские и молодежные сборные Германии различных возрастов, с 2015 — игрок взрослой сборной Казахстана.

Ранее стало известно, что центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана стартующий сезон проведет в составе «Сочи». Южный клуб договорился с «Зенитом» о переходе аргентинца на правах аренды на один сезон. Информацию об этом огласила пресс-служба петербургского клуба.