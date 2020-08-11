Арбитр Никита Данченков, которого избил экс-полузащитник сборной России Роман Широков в ходе матча любительских команд, рассказал о своем состоянии.

«Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной всё нормально», — сказал Данченков на видео, опубликованном у него в «Инстаграме».

Арбитр поблагодарил всех за поддержку и признался, что это тяжелый момент для него и его близких людей.

Напомним, вчера, 10 августа, в ходе матча между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» произошла драка. Широков набросился на судью, когда тот хотел показать ему красную карточку. Сначала Роман ударил арбитра по лицу, затем ногой в живот.