Матчи первого тура РПЛ и четвертьфинала Лиги Европы — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В матче 1-го тура РПЛ «Ротор» в Волгограде примет «Зенит». По мнению комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова, петербуржцы — с отрывом лучшая команда РПЛ по результатам, но по качеству игры такого не скажешь. Однако он считает, что проблемы «Зенита» в матче с «Ротором» вряд ли скажутся, так как слишком велика разница в классе. Керимов отметил, «Ротор» поборется, но «Зенит» добьется своего. Комментатор полагает, что победа «Зенита» будет убедительной, но не разгромной. Керимов предлагает поставить на победу петербуржцев и тотал голов в матче меньше 3.5 за 1.87.

«Рубин» дома встретится с «Локомотивом». По мнению комментатора «Матч ТВ» Александра Аксенова, железнодорожники — фавориты в этой игре, так как с физическим состоянием у «Локо» все очень неплохо. Он отметил, Леонид Слуцкий сейчас меняет тактику игры команды, переходя от обороны к атаке, и Аксенов предположил, что этот переход будет протекать достаточно долго и стоит ждать трудностей. Комментатор предлагает поставить на победу команды Николича с коэффициентом 2.34.

В 1/4 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» сыграет с «Севильей». Телеведущий Илья Казаков предполагает, что матч будет низовым, потому что и англичане, и испанцы – это команды, которые чаще показывают низовой футбол, чем верховой. Казаков отметил, он склоняется к тому, чтобы поставить на ничью, которая идет с коэффициентом 3.10.

В этой паре, кажется, фаворит очевиден. Причем он был бы очевиден, даже если бы его соперник играл в сильнейшем составе. А у «Базеля» не будет ни основного голкипера Омлина, одного из самых дорогих активов клуба, ни основного центрального защитника Кемерта, ни бразильца Рамиреса, регулярно появлявшегося в составе в последнее время.

«Шахтер» встретится с «Базелем». По мнению журналиста Артур Петросьяна, дончане — матерая команда, которая показала уровень в игре с «Вольфсбургом». Он отметил, «Шахтер» будет владеть инициативой и чаще угрожать воротам швейцарцев, и вопрос состоит лишь в том, сколько сможет продержаться «Базель». Петросьян предлагает поставить на победу «Шахтера» с коэффициентом 1.95.