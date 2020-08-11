Бывший полузащитник сборной России Роман Широков принес извинения за избиение арбитра Никиты Данченкова в ходе матча любительских команд.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками», — написал Широков на своей странице в «Инстаграме».

Роман выразил надежду, что арбитр вернется в строй как можно скорее. Он также извинился перед организаторами турнира, зрителями и партнерами по команде «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 10 августа, Широков набросился на судью в ходе одного из игровых эпизодов. Сначала он ударил Данченкова по лицу, затем ногой в живот.

Сегодня арбитр вернулся из больницы и рассказал о своем состоянии.