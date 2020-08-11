Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил рабочую американскую визу и прибыл в Миннеаполис. В официальном «Твиттере» команды появилось видео прилёта российского нападающего.

Напомним, Капризов подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. Первый год контракта сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения. Нападающий не имеет права принимать участие в оставшейся части сезона, однако «Миннесота» всё равно пригласила его в свой тренировочный лагерь.

До этого россиянин выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. До перехода в стан армейцев Капризов защищал цвета новокузнецкого «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».