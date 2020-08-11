Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил, что два его двоюродных брата – Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов — выступят с ним на одном турнире.

«Мы втроём вернёмся в один день на UFC 254», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Напомним, следующий поединок с участием Хабиба состоится в октябре 2020 года. Место проведения боя еще не объявлено, но, скорее всего, он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, в мае завоевавший титул временного чемпиона промоушена.

Умар Нурмагомедов в январе нынешнего года подписал контракт с UFC, но из-за пандемии коронавируса так и не провел дебютный бой. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

Абубакар провёл один бой в UFC, в котором уступил Давиду Заваде.