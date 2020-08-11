Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от работы на телеканале «Матч ТВ», сообщает Sport24.

В понедельник, 10 августа, Широков избил судью во время матча любительских команд. Инцидент произошел на турнире Кубок Селебрити, где Роман выступал за команду «Матч ТВ». В ходе одного из игровых эпизодов Широков остался недоволен действиями арбитра Никиты Данченкова и набросился на него с кулаками.

Сначала Роман ударил судью по лицу, затем, когда тот упал, пнул его ногой в живот.

Данченков после произошедшего отправился в больницу, откуда вернулся только к 4 часам утра. По его словам, он находится в нормальном состоянии, врачи наложили ему швы.

Широков сегодня принес извинения арбитру, написав соответствующий пост в «Инстаграме».