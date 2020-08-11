Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.

Бестемьянова обратила внимание на то, что Косторная меньше всех по времени тренировалась под руководством Этери Тутберидзе и пришла к ней уже с хорошей базой. Единственное, что сделали в «Хрустальном» — это поставили тройной аксель, отметила Бестемьянова.

«И раз помогал ей с ним Розанов, то переход был логичен. По-человечески мне обидно за Тутберидзе, но жизненный опыт показывает, что такое случается со всеми. Просто она не так давно работает, но рано или поздно первый раз бывает со всеми», — заявила Бестемьянова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, о переходе Косторной стало известно 31 июля, об этом рассказала сама Тутберидзе. Все переходы в ФФККР должны быть оформлены в период с 1 апреля по 31 мая, поэтому фигуристка всё ещё числится в школе «Самбо-70».