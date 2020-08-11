Поступок Романа Широкова вызвал однозначную реакцию среди болельщиков — все недовольны тем, что заслуженный футболист позволяет себе рукоприкладство в отношении арбитра. Под постом с извинениями Широкова скопилось много скептичных комментариев от фанатов, которые не верят в искренность Романа.

«Кокорин и Мамаев оценили», — написал пользователь с ником kaliev_sultan11.

«Надеюсь, что наказание будет соответствующим», — сообщил _charmantes_.

«Цирк, да и только. Жаль, что Данте не чиновник, а Широков не Кокорин», — написал aleksandrfilianenko.

«Какой же ты самовлюблённый, даже не мог не вспомнить про пенальти», — отметил болельщик под ником buryak_47.

«Лучше б дома сидел», — пошутил комментатор под ником _pedogog_.

«Ещё и подошёл взял за шею и сказал нормально. Какой ты клоун честно. За какой эпизод в матче со «Спартаком»? Проснись, это любительский уровень. Судьи тут не на таком уровне, чтобы судить и там, и тут. Алло, клоун, проснись. Одумайся», — разразился тирадой пользователь с ником 12_yo_talant.

«Кому твои извинения нужны, в суде увидитесь», — заявил болельщик, записанный в Instagram как raambaa.

«Ну хоть извинился», — снизошел к Широкову комментатор под ником geeknfigures.

«Там извиняться надо было, теперь поздно», — считает фанат с ником ___aaaaaaaaaz__.

«Роман, ты настоящий мужик и профессионал, уважаю тебя», — есть и такие редкие комментарии, этот — от aleksandr.ganko.

«Надо держать руки при себе и не размахивать», — считает пользователь под ником petrborzykh4675.

Напомним, в ходе одного из игровых эпизодов Широков остался недоволен действиями арбитра Никиты Данченкова и набросился на него с кулаками. Сначала Роман ударил судью по лицу, затем, когда тот упал, пнул его ногой в живот.

Данченков после произошедшего отправился в больницу, откуда вернулся только к 4 часам утра. По его словам, он находится в нормальном состоянии, врачи наложили ему швы.