Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало считает, что Кими Райкконен уйдет из «Альфа Ромео». По его мнению, после этого команде стоит взять российского пилота Роберта Шварцмана.

Сало пояснил, что у «Альфа Ромео» неконкурентоспособный болид, а Райкконен недостаточно мотивирован на данный момент.

«Если вы профессионал, то точно не прервёте выступления в середине сезона. Однако я уверен, что в конце концов для Кими всё будет кончено», — сказал Сало, слова которого приводит Ilta-Sanomat.

Он выразил надежду, что Шварцман окажется в команде после ухода Райкконена.

«Роберт Шварцман провёл несколько плохих гонок в последнее время, но надеюсь, что «Альфа Ромео» возьмёт его. Он один из гонщиков SMP Racing. Я тренирую его с тех пор, как ему исполнилось 13 лет, и буду продолжать это делать», — сказал Сало.

Напомним, на данный момент Шварцман выступает в Формуле-2, его напарником по команде является Мик Шумахер.