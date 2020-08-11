Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о том, как уход спортсменов из группы Этери Тутберидзе повлияет на тех, кто остался тренироваться под ее руководством.

«Моя мама всегда говорила — все что богом ни делается, все к лучшему. Этим принципом стоит руководствоваться и тем девушкам, кто ушел, и тем, кто остался. Да, сложные времена, но через них можно пройти», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее появились слухи, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева тоже уйдет от Тутберидзе. Бестемьнова заявила, что это был информационный вброс. По ее мнению, юниорская группа в «Хрустальном» очень хороша, а уходят более взрослые спортсмены.

«Когда дети вырастают и звездочки загораются, что-то ломается», — сказала Бестемьянова.

Напомним, в это межсезонье группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и Алена Косторная.