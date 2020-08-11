Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на выездной матч против «Ротора» в первом туре чемпионата России по футболу. Подопечные Сергея Семака выйдут на поле в традиционной гостевой экипировке белого цвета.

Игра будет проходить в Волгограде сегодня, 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет на телеканале «Матч ТВ» и по ссылке.

Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин. Помогать ему на линиях будут Николай Еремин и Алексей Елеференко. Резервный арбитр встречи — Игорь Панин, поскольку Евгений Кукуляк был заменен из-за сомнительного теста на коронавирус.

Для «Зенита» этот матч станет вторым в сезоне: ранее сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» во встрече за Суперкубок России.