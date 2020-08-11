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  • 13:28,  11 августа 2020
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ФК "Зенит"
Эксклюзив
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«Ротор» — «Зенит»: о составе команды Семака

&#171;Ротор&#187; &#8212; &#171;Зенит&#187;: о составе команды Семака
Сергей Семак. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

В первом туре «Зенит» встречается с «Ротором», и сине-бело-голубым важно начать чемпионат с победы: чтобы уверенно начать поход за третьим кубком, необходимо стартовать с позитива. Соперник — не самый сложный, и команде Семака точно не придется мудрить с составом.

В отсутствие Андрея Лунева, который получил травму в матче 28-го тура прошлого сезона против «Ахмата», в воротах петербуржцев сыграет Михаил Кержаков — не зря же с ним продлили контракт. В обороне наверняка выйдут сильнейшие, повода менять Вячеслава Караваева, Ярослава Ракицкого и Дугласа Сантоса нет, а Деяну Ловрену надо сходу дать почувствовать вкус российской премьер-лиги, чтобы он не думал, что в нашей стране все соперники уровня «Локомотива».

Вряд ли есть смысл ставить под сомнение место в основе Магомеда Оздоева и Вильмара Барриоса, это же касается Малкома и Себастьяна Дриусси. Футболисты провели отличный матч против железнодорожников, и наверняка готовы сыграть в Волгограде. В нападение стоит ждать Сердара Азмуна и Артема Дзюбу — этой парочке пора ставить новые рекорды, тем более реальной альтернативы у них в «Зените» так и не появилось: Кокорин в «Спартаке», Мостовой пока не дорос, трансферов нет. Дзюбе нужно забивать в первом же матче, а лучше делать дубль: кажется, Адольфо Гайч настроен на гонку бомбардиров серьезно.

Состав «Зенита» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Дриусси, Барриос, Оздоев, Малком — Дзюба, Азмун.

Игра будет проходить сегодня, 11 августа, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Прямая трансляция матча будет осуществляться на «Матч ТВ».

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