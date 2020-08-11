В подмосковном Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 августа, состоится произвольный танец.

Фигуристы выйдут на лёд в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В Новогорске не выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов из-за болезни партнера.

Ритм-танцы накануне представили 10 пар: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, София Алексова/Илья Владимиров, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.