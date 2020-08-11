Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич по-прежнему входит в сферу интересов итальянского «Наполи».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже вступил в контакт с окружением игрока. «Наполи» готовится предложить 20 миллионов евро плюс бонусы за хорватского игрока.

Ранее руководство «Наполи» и главный тренер команды Дженнаро Гаттузо обсудили, какие позиции нуждаются в усилении.

«Команде нужен полузащитник, поэтому «Наполи» идет по следу Влашича — атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии. Он является одним из самых многообещающих молодых игроков в Европе на этой позиции и будет готов к Серии А», — пишет источник.