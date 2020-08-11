В Assassin’s Creed Odyssey появился бесплатный сет «Странник севера» в стиле Valhalla. Он дает бонус к «урону воина» и урону от тяжелого клинкового оружия.

Полностью собранный комплект поможет ускорить восстановление Боевого клича Ареса» после убийства.

Assassin’s Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля, она стала 12-й игрой в серии. Действите разворачивается в Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой, норвежский викинг Эйвор, помогает своему клану построить дом на чужой земле. Другие игры серии рассказывали о других исторических событиях.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.