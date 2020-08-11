Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

Как сообщает Москва.ру, его приобретение обойдется «железнодорожникам» в 5,5 миллионов евро. 24-летний гвинейский полузащитник подпишет контракт на четыре года. Отмечается, что сторонам осталось согласовать лишь мелкие детали перехода.

Ранее сообщалось, что трансферный комитет «Локомотива» одобрил сделку.

Камано защищает цвета «Бордо» с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до следующего лета. В минувшем сезоне хавбек отыграл 11 матчей и забил один гол. Перехватить футболиста у «железнодорожников» пытался «Бетис».