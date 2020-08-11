Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал пост, посвященный четвертой годовщине работы в национальной команде.

«Четыре года в сборной России. Перенос Евро на 2021 год трансформировал четырёхлетний цикл работы нашего тренерского штаба в сборной России в пятилетку. Идём дальше!» — написал Черчесов в «Инстаграме».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России 11 августа 2016 года, после того, как команда под руководством Леонида Слуцкого неудачно выступила на чемпионате Европы во Франции. С Черчесовым команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, а также пробилась в групповой этап Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующее лето.