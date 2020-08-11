Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за акций протеста в стране.

Как сообщает «Прессбол», встречи «Динамо» Брест — «Слуцк» и «Минск» — «Славия» перенесены на неопределенный срок. Также неизвестно, когда пройдет матч дублирующих составов «Динамо» и «Слуцка».

Стоит отметить, что это уже второй перенос данного матча, который должен был состояться в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Ранее встреча была отложена из-за вспышки коронавируса в «Динамо».

Напомним, на данный момент в Белоруссии проходят масштабные акции протеста, участники которых считают результаты выборов президента несправедливыми.

Чемпионат Белоруссии стал единственным футбольным турниром в Европе, который не прерывался из-за пандемии коронавируса.