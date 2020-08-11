Телекомментатор Дмитрий Губерниев опроверг собственные слова о том, что Андрей Тихонов не будет появляться в эфире «Матч ТВ».

«Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее комментатор заявил, что Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе «Все на Матч»! Губерниев подчеркнул, что считает это справедливым.

Отметим, Андрей Тихонов рассказал, о чем говорил с арбитром перед инцидентом с участием Романа Широкова. В матче любительских команд Широков избил судью, который хотел показать ему красную карточку.

Напомним, пострадавший арбитр Никита Данченков после матча отправился в больницу, откуда вернулся только в 4 часа утра. Ему наложили швы. Широков принес свои извинения через «Инстаграм». «Матч ТВ» отстранил спортсмена от работы в телеэфире