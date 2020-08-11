Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил перспективы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Честно говоря, я пока не видел ее выступлений. Конечно, слышал, что это молодая, талантливая девочка, но сейчас что-то говорить о перспективах Камилы — преждевременно», — сказал Костомаров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Валиева еще не выступала на взрослых стартах, а делать оценки по соревнованиям на юниорском уровне — не совсем правильно.

Напомним, Валиева тренируется в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она выиграла юниорские финал Гран-при и чемпионат мира.