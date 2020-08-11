Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович считает, что форварда «Зенита» Артема Дзюбу заслуженно признали лучшим игроком чемпионата России.

«Артёма Дзюбу многие признали лучшим игроком прошедшего сезона. По-моему, он реально лучший – тут без вариантов. Дзюба определяет игру «Зенита». Даже если у команды что-то не получается, стоит нагрузить мяч на него, и он что-то сделает: забьёт или отдаст голевую передачу, протолкнёт, сделает скидку», — заявил Деспотович, слова которого приводит «Спорт Бизнес Онлайн».

По мнению футболиста, «Зенит» с Дзюбой будет доминировать в чемпионате России еще пару лет. Ситуация может поменяться, когда лидеры команды будут на сходе, пояснил Деспотович.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат и Кубок России. Сезон-2020/21 подопечные Сергея Семака начали с победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны.