Французский вратарь столичного «Пари Сен Жермен» Альфонс Ареоля покинул мадридский «Реал», в составе которого выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Отметим, Ареоля перешел в «Реал» из «ПСЖ» в сентябре 2019 года, а в обратном направлении проследовал костариканский вратарь Кейлор Навас, который заключил с парижанами четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Ареоля провел в составе «Реала» девять матчей, пропустил 11 голов и трижды сыграл на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что норвежский нападающий английского «Борнмута» Джошуа Кинг может стать футболистом французского «Пари Сен Жермен». Помимо «ПСЖ», на футболиста также претендуют римские «Лацио» и «Рома».