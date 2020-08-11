В Волгограде стартовал футбольный матч между «Ротором» и петербургским «Зенитом». Игра проходит в рамках первого тура Российской премьер-лиги, стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени.

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Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин. Помогать ему на линиях будут Николай Еремин и Алексей Елеференко. Резервный арбитр встречи — Игорь Панин, поскольку Евгений Кукуляк был заменен из-за сомнительного теста на коронавирус.

Для «Зенита» этот матч уже второй в сезоне: ранее сине-бело-голубые обыграли московский «Локомотив» во встрече за Суперкубок России.