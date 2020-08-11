Яна Рудковская, известный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о спортивных успехах их семилетнего сына Александра, известного как Гном Гномыч.

«Наш Санечка прошелся по двойным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменой 5 позиций!» — написала Рудковская в «Инстаграме», опубликовав видео с фрагментом тренировки.

Она добавила, что главное — чтобы было здоровье, поддержка и вера родителей в ребенка.

Напомним, Гномы Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Рудковская сообщила, что Плющенко-младший, который в этом году идет в школу, будет учиться в обычном государственном учреждении.