Менеджер российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов уверен, что следующим соперником россиянина станет Алджамейн Стерлинг.

«Уже понятно, и я уверен, что следующим будет Стерлинг. По дате пока тишина, но, скорее всего, предложат снова подраться на одном из турниров в Абу-Даби», – сказал Абдрахманов, слова которого приводит подкаст PROMMA.KZ.

Напомним, Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Турнир UFC 251 проходил в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Петр Ян рассказал о своем повреждении перед боем с Жозе Алдо.