Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что экс-футболист сборной России Роман Широков отстранен от работы в телевизионном эфире.

Накануне, 10 августа, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в ходе матча любительских команд.

«Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжелым последствиям», — написала Канделаки у себя в телеграм-канале.

Она выразила надежду, что Широков возместит ущерб, нанесенный арбитру, а также сделает правильные выводы.

«Ну а отстранение от эфиров «Матч ТВ» — неизбежное последствие такого проступка», — написала Канделаки.