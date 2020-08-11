Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что проведет поединок против Колби Ковингтона в рамках турнира UFC 253.

«Чемпионский лагерь в работе. 19 сентября я раздавлю таракана Ковингтона», – написал Вудли в своем Instagram.

Отметим, в главном событии турнира UFC 253 пройдет бой между чемпионом промоушена в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Пауло Костой. Турнир пройдет 19 сентября.

16 августа состоится турнир UFC 252, в рамках которого пройдет третья часть трилогии Стипе Миочич — Даниэль Кормье. В июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича уже в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 году Стипе вернул титул, одержав победу над Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде.