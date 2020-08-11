Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась фотографией с самостоятельного тренировочного сбора. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка показала снимок, сделанный в Приэльбрусье.

«День отдыха. Гуляем, дышим свежим горным воздухом и любуемся природой», — написала Куклина под публикацией.

Напомним, Куклина готовится к сезону отдельно от национальной команды. Июнь и июль биатлонистка провела на самостоятельных сборах под Петербургом в УТЦ «Кавголово», к сборной России Лариса планирует присоединиться не ранее сентября. Все самостоятельные сборы биатлонистка проводит со своим мужем и личным тренером Михаилом Куклиным.