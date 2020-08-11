Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко в первом круге турнира WTA в Праге.

Игра на грунтовом корте продолжалась один час и 16 минут, счет по сетам 6:2, 6:4 в пользу Цуренко. Россиянка совершила 8 двойных ошибок, в то время как ее оппонентка не сделала ни одной. Также Александрова реализовала 4 брейк-пойнта из имевшихся пяти.

Александрова идет на 27-м месте в рейтинге WTA, ее соперница занимает лишь 139-ю строчку в списке. В матче второго круга Леся Цуренко сыграет с победительницей пары Ана Богдан — Сторм Сэндерс.

Ранее с турнира в первом круге уже вылетели три россиянки — Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова. С вылетом Александровой на турнире не осталось представительниц России.