Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, призвала не путать ее с полной тезкой, раскритиковавшей Этери Тутберидзе.

Фигуристка написала в «сторис» своего «Инстаграма», что не имеет никакого отношения к высказываниям в адрес тренерского штаба Тутберидзе и других фигуристов, поскольку их делала одиночница Александра Степанова, спортсменка, уже завершившая свою карьеру.

«Мне очень жаль, что некоторые СМИ даже не понимают, про кого конкретно идет речь! Начинают печатать наши фото с партнером и давать ссылки именно на меня», — написала Степанова, подчеркнув, что много людей написали неприятные слова в ее адрес.

Напомним, одиночница Александра Степанова давала интервью блогеру Елене Родиной, в котором резко высказалась в адрес Этери тутберидзе и других членов ее тренерского штаба.