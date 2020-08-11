Петербургский «Зенит» озвучил стартовый состав на игру с волгоградским «Ротором» в первом туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Встреча пройдет на «Волгоград Арене» сегодня, 11 августа, начало назначено на 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В воротах место занял Михаил Кержаков, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Деян Ловрен.

В полузащите выступят Магомед Оздоев и Вильмар Барриос, в атаке позиции займут Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком.

Свои места на скамейке займут Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Данила Прохин и Николай Рыбиков.