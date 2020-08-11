Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на ситуацию с выходкой Романа Широкова на любительском футбольном турнире. Футболист во время матча побил судью Никиту Данченкова.

Слова Радимова цитирует RT. Как считает тренер, ситуация не раздута и сам Широков все написал.

«Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ», — отметил Радимов, добавив, что на телеканале видимо посчитали, что вокруг Широкова сейчас не лучший фон.

По словам Радимова, Широков должен понимать, что речь идет о публичной личности и от этого не деться.

«В данном случае его есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал и понял», — заключил Радимов, подчеркнув, что в таком случае критиковать Широкова будут более мягко.