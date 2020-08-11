Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов назвал оптимальное число команд для участия в сезоне.

В эфире телеканала «Россия 24» Морозов заявил, что 24 клуба в сезоне — это оптимальное количество.

«Надеюсь, что в следующем году все будут в равных условиях и сыграют между собой одинаковое количество игр. Сейчас же в одном из дивизионов двум командам между собой придется сыграть шесть матчей», — отметил Морозов.

Напомним, в сезоне-2020/21 в чемпионате КХЛ будет участвовать 23 команды, поскольку еще весной владивостокский «Адмирал» заявил о снятии с турнира из-за финансовых трудностей. В клубе заявили, что большая часть бюджета Приморского края уйдет на борьбу с коронавирусом. Возвращения «Адмирала» ждут в сезоне-2021/22.