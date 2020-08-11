Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу случая на любительском футбольном турнире «Кубок Селебрити»: во время матча Роман Широков избил судью за замечание.

В интервью порталу «Чемпионат» Губерниев назвал поступок Широкова вопиющим, а также отметил, что выводы каналом «Матч ТВ» будут сделаны.

«Надеемся, что Роман осознаёт, что был неправ. Надеюсь, он принесёт всем, в том числе и каналу, глубокие извинения. Повинную голову меч не сечёт», — отметил комментатор, добавив, что проступок Широкова ударил по имиджу канала.

По мнению Губерниева, если Широков найдет способ, как облегчить ситуацию, то это будет означать, что он все осознал. «Я с Широковым в очень хороших отношениях, он производил всё это время впечатление спокойного и рассудительного человека», — сказал комментатор, предложив Широкову помочь пострадавшему арбитру не только по здоровью, но и в дальнейшей карьере.