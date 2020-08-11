Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против волгоградского «Ротора» в чемпионате России по футболу.

Игра первого тура РПЛ проходит на «Волгоград Арене», счет на данную секунду 1:0 в пользу петербургского «Зенита».

Первый мяч «Зенита» в сезоне-2020/21 в чемпионате России Дзюба забил на 22-й минуте встречи. Ассистировал ему аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.

Отметим, что Артем Дзюба открыл счет и в предыдущем матче «Зенита» — в игре за Суперкубок России против московского «Локомотива». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

«Ротор» является новичком РПЛ, команда одержала победу в досрочно завершившемся сезоне ФНЛ-2019/20 и прошла лицензирование для премьер-лиги.