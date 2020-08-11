Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел недвижимость в Италии.

Информация об этом появилась на портале издания La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным СМИ, Месси стал владельцем пентхауса в Милане, недвижимость расположена в районе Порта Нуова, недалеко от нее располагается офис футбольного клуба «Интернационале».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что недвижимость в Милане для получения налоговых льгот приобрел отец Лионеля Месси — Хорхе Месси.

Также итальянские СМИ не раз писали о возможном переходе Лионеля Месси в миланский «Интер». Последние сообщения касались контракта, который итальянский клуб хочет предложить аргентинку в 2021 году. По данным прессы, «Интер» предложит четырехлетнее соглашение на сумму в 260 млн евро.