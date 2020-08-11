Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о старте нового сезона в чемпионате России по футболу незадолго до матча первого тура против «Ротора».

Слова Семака цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам тренера, в составе «Ротора» вышел только один новичок, а остальные участвовали в контрольном матче против ЦСКА.

Семак отметил, что «Зенит» провел полноценный сбор, футболисты готовы играть и сделают все для того, чтобы одержать победу. «Футбол вернулся, ажиотаж сумасшедший. Нужно быть готовым, потому что легких матчей не было и не будет», — заключил тренер.

Напомним, встреча «Зенита» и «Ротора» проходит на стадионе «Волгоград Арена», прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.