Российский футбольный арбитр Никита Данченков написал заявление в полицию после того, как во время матча любительского футбольного турнира «Кубок Селебрити» его избил футболист Роман Широков.

Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

По словам эксперта, дальше ситуация будет развиваться в правовом поле, за ее развитием в коллегии судей будут следить. «Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса», — заявил Французов, отметив, что он созванивался с Данченковым и узнал, что арбитр сейчас в нормальном состоянии.

«В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление», — сказал Французов, отметив, что Данченков настроен в разбирательстве очень серьезно.