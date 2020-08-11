Петербургский «Зенит» выиграл первый тайм матча против волгоградского «Ротора» в первом туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Волгоград-Арена», на данный момент счет в матче 1:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл на 22-й минуте встречи нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Передачу на форварда сделал аргентинец Себастьян Дриусси.

«Зенит» за 45 минут сделал 9 ударов по воротам соперника, но лишь один из них попал в створ ворот (гол Дзюбы). «Ротор» нанес шесть ударов по воротам Михаила Кержакова, три из них пришлись в створ.

Отметим, «Зенит» — действующий чемпион России по футболу, «Ротор» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата ФНЛ и обеспечил себе место в РПЛ.