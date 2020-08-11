Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос, собирается ли клуб менять главного тренера.

Слова Газизова цитирует портал «Чемпионат». «Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замены тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с «Сочи», — сказал Газизов, отметив, что есть силы, которые намеренно отвлекают внимание людей от действительно важной проблемы — низкое качество футбольного судейства.

Как считает Газизов, с этой проблемой столкнулся не только «Спартак», но и весь российский футбол.

Напомним, скандал с судейской бригадой произошел в первом же туре чемпионата России по футболу: в матче «Спартак» — «Сочи» ошибочно был назначен пенальти, из-за которого московский клуб потерял очки.