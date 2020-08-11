Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов подтвердил информацию о том, что турецкий «Фенербахче» хочет приобрести нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Керимов сказал, что на днях появилась информация о том, что «Фенербахче» утвердился в том, что клубу нужен Смолов в любом случае. Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб должен продать своего форварда, чтобы купить Смолова ему на замену.

«Сейчас главный тренер говорит о том, что даже если клуб его не продаст, им все равно нужен Смолов», — сказал Керимов. По словам комментатора, сейчас самому Смолову придется решить, нужна ли ему команда без еврокубков.

Напомним, только недавно Федор Смолов вернулся в «Локо» из аренды в испанской «Сельте».